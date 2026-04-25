Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 25/04/2026 09:57

As seis dezenas do concurso 3.000 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (25), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 100 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.