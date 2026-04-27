Imagens mostram milhares de exemplares jogados em caçambas de lixo - Reprodução / Redes sociais

Imagens mostram milhares de exemplares jogados em caçambas de lixoReprodução / Redes sociais

Publicado 27/04/2026 08:49

A Prefeitura de Osasco descartou, nesta sexta-feira (24), livros da Biblioteca Pública Monteiro Lobato, na Grande São Paulo, gerando revolta na comunidade, que pede a reabertura do espaço. Imagens mostram milhares de exemplares jogados em caçambas de lixo.

Em nota, a Prefeitura informou que "parte dos exemplares" estava contaminada por fungos. Por isso, seguiu "orientação técnica e jurídica" e descartou os "materiais para evitar o comprometimento dos demais livros".

A biblioteca foi fechada em 2020, quando as atividades foram interrompidas por conta da pandemia do coronavírus. Nos últimos anos, o espaço permaneceu abandonado. Não foi especificada a quantidade de livros descartados.

O Movimento Reabre Biblioteca Osasco se pronunciou em suas redes sociais. "Bibliotecas públicas são um importante patrimônio para a população, pois representam um espaço de encontro entre conhecimento, cultura e cidadania. E é por elas que lutamos! Que a Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato siga existindo e resistindo", disse.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Movimento Reabre Biblioteca Osasco (@reabrebibosasco)



A ex-vereadora de Osasco e professora Juliana Gomes Curvelo também denunciou a situação.

"Revoltante! Hoje Osasco se despede de um importante patrimônio. Que ajudou a construir muitas memórias e aprendizagem", escreveu.



"Foi nessa biblioteca que muitos de nós aprendemos e sonhamos. Aqui fiz estágio ainda estudante de magistério. Aqui, ao longo dos anos, era a garantia que estudantes da escola pública também tivessem acesso, vivência e oportunidade."