Trabalho do Corpo de Bombeiros após desmoronamentoDivulgação / CBMCE

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O desabamento de um hotel deixou um hóspede morto, em Tianguá, interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira (27). O desmoronamento aconteceu após fortes chuvas na região. 
De acordo com o autoridades municipais, parte do prédio do Hotel São Francisco desabou por volta das 5h40. Italo Dantas da Silva, de 29 anos, foi soterrado pelos escombros e morreu no local. Ele era natural de Recife e morava em São Paulo. No momento do acidente, dois funcionários estavam em outra área do hotel, que não foi afetada, e saíram ilesos.
Segundo informações preliminares, a vítima era o único hóspede no local. Outros três visitantes teriam deixado o hotel pouco antes do acidente.
Parte do imóvel desabou - Divulgação/CBMCE
Parte do imóvel desabouDivulgação/CBMCE
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil realizaram buscas no local do desabamento. O imóvel estava com a documentação irregular com a corporação desde 2021.
Em nota, o hotel São Francisco declarou que as atividades e hospedagens do local estão temporariamente suspensas devido a "um incidente estrutural do prédio".
A Polícia Civil do Ceará vai investigar o caso.
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