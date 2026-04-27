Trabalho do Corpo de Bombeiros após desmoronamento - Divulgação / CBMCE

Trabalho do Corpo de Bombeiros após desmoronamentoDivulgação / CBMCE

Publicado 27/04/2026 11:29 | Atualizado 27/04/2026 11:57

O desabamento de um hotel deixou um hóspede morto, em Tianguá, interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira (27). O desmoronamento aconteceu após fortes chuvas na região.

De acordo com o autoridades municipais, parte do prédio do Hotel São Francisco desabou por volta das 5h40. Italo Dantas da Silva, de 29 anos, foi soterrado pelos escombros e morreu no local. Ele era natural de Recife e morava em São Paulo. No momento do acidente, dois funcionários estavam em outra área do hotel, que não foi afetada, e saíram ilesos.

Segundo informações preliminares, a vítima era o único hóspede no local. Outros três visitantes teriam deixado o hotel pouco antes do acidente.

Parte do imóvel desabou Divulgação/CBMCE

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil realizaram buscas no local do desabamento. O imóvel estava com a documentação irregular com a corporação desde 2021.

Em nota, o hotel São Francisco declarou que as atividades e hospedagens do local estão temporariamente suspensas devido a "um incidente estrutural do prédio".

A Polícia Civil do Ceará vai investigar o caso.