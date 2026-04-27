Trabalho do Corpo de Bombeiros após desmoronamentoDivulgação / CBMCE
Ceará: Hóspede morre em desabamento de hotel
Desmoronamento aconteceu após fortes chuvas
Homem ameaça passageiros com espada em aeroporto de SP
Suspeito foi contido pela Polícia Militar com arma de choque em Viracopos; ninguém ficou ferido
Moraes concede prisão domiciliar humanitária a 'Fátima de Tubarão' e mais 17 idosos
Decisão se refere a julgamento do oito de janeiro
Corpo é encontrado decapitado em parque de Belo Horizonte
Vítima ainda não foi identificada; caso segue sob apuração da Polícia Civil de Minas Gerais
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