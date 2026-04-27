PCMG informou que a perícia oficial compareceu ao local e realizou os procedimentos de praxe - Divulgação / PCMG

PCMG informou que a perícia oficial compareceu ao local e realizou os procedimentos de praxeDivulgação / PCMG

Publicado 27/04/2026 10:32

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a identidade de uma mulher encontrada morta, no sábado (25), no Parque Ecológico Roberto Burle Marx, no bairro Flávio Marques Lisboa, em Belo Horizonte. O corpo apresentava sinais de extrema violência e em estado avançado de decomposição.

Segundo o registro da ocorrência, funcionários que realizavam a limpeza do mato encontraram a vítima e acionaram os militares. A cabeça foi localizada a cerca de cinco metros de distância do tronco. Eles relataram que havia um odor forte no local havia cerca de quatro dias.

A PCMG informou que a perícia oficial compareceu ao local e realizou os procedimentos. O corpo seguiu para o Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade da vítima nem sobre a causa da morte. Também não há informações sobre suspeitos ou motivações do crime.