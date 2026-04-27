PCMG informou que a perícia oficial compareceu ao local e realizou os procedimentos de praxeDivulgação / PCMG
Corpo é encontrado decapitado em parque de Belo Horizonte
Vítima ainda não foi identificada; caso segue sob apuração da Polícia Civil de Minas Gerais
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Nas imagens, que começam a circular nas redes sociais, o locutor usa a expressão 'bolsomaster' para se referir ao caso
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