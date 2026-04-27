Cratera se abriu em rodovia no CearáReprodução / Redes Sociais
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Estabelecimentos prisionais têm poucas sessões eleitorais previstas
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Presidente nacional do partido reafirma prioridade absoluta pela ex-ministra na disputa paulista, em meio a negociações internas