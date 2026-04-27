Cratera se abriu em rodovia no Ceará - Reprodução / Redes Sociais

Cratera se abriu em rodovia no CearáReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/04/2026 12:06

Uma cratera se abriu na rodovia que liga Fortaleza (CE) à região do Porto das Dunas/Aquiraz na manhã desta segunda-feira (27), deixando um motociclista morto e outras pessoas feridas. A tragédia na CE-025 ocorreu após fortes chuvas na região.

Veja o vídeo:

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o tamanho do buraco na pista. Segundo informações preliminares, um carro e duas motos caíram no local. O veículo que despencou faz parte da frota da Secretaria de Saúde da cidade de Eusébio e levava um paciente para Fortaleza.

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) informou que as equipes técnicas foram deslocadas ao trecho da CE-025, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, para avaliar as condições da via e tomar as providências necessárias.