Parlamentar chegou à unidade hospitalar em estado grave, estava inconsciente e precisou de intubação - Divulgação / Câmara Municipal de Guaraqueçaba

Parlamentar chegou à unidade hospitalar em estado grave, estava inconsciente e precisou de intubaçãoDivulgação / Câmara Municipal de Guaraqueçaba

Publicado 28/04/2026 10:00 | Atualizado 28/04/2026 11:41

O vereador João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, teve 75% do corpo queimado neste domingo (24), após ser atacado por um homem de 49 anos. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu dentro de um estabelecimento comercial pertencente à vítima.

De acordo com relatos de testemunhas, o suspeito, identificado como Regiano Mendes Pereira, apresentava sinais de embriaguez e teria discutido com o vereador pouco antes do ataque. Ele chegou ao local com um pequeno galão, que parecia ser um produto de limpeza, mas estava cheio de gasolina. Em seguida, lançou o líquido em João Luiz e ateou fogo.

O vereador correu e chegou a rolar na areia na tentativa de apagar o fogo. Moradores prestaram os primeiros socorros e levaram a vítima em uma embarcação particular até a região central, de onde João Luiz foi encaminhado ao Hospital Regional do Litoral (HRL).



O parlamentar chegou à unidade hospitalar em estado grave, estava inconsciente e precisou de intubação. O suspeito fugiu após o ataque, mas foi localizado, preso e autuado por tentativa de homicídio. Não há confirmação sobre a motivação do crime.



Em nota, a Prefeitura de Guaraqueçaba manifestou solidariedade ao vereador.

"Neste momento de dor e apreensão, nos unimos em apoio ao vereador, desejando sua plena recuperação, e estendemos nosso abraço fraterno a todos os seus familiares e amigos, que enfrentam este período tão delicado. Desde o primeiro momento, a Prefeitura mobilizou todos os esforços necessários para prestar assistência à vítima e garantir suporte à família. Que a fé, a união e a esperança sejam forças para superar este momento difícil."