Kassab afirma que 'está fazendo sua parte', independentemente da ida de Ronaldo Caiado para o segundo turnoMarcelo Camargo / Agência Brasil
Kassab diz que Bolsonaro 'teve desempenho pessoal muito aquém das expectativas'
Presidente do PSD afirmou ainda que ninguém pode questionar os bons programas de Lula
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Operação prende integrantes do PCC infiltrados em prefeituras
Suspeitos são de cidades da Baixada Santista, ABC Paulista, Campinas e Ribeirão Preto
El Niño pode começar a se manifestar já em maio e alterar chuvas no Brasil
Segundo a OMM, temperaturas da superfície do mar no Pacífico Equatorial estão subindo rapidamente
Lula desiste de participação por vídeo em eventos no interior de SP
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Ministro do Trabalho avalia que escala 6x1 é 'muito mais cruel para as mulheres'
Luiz Marinho sugere voto em lista fechada para garantir paridade de gênero na política
Anvisa suspende venda de xaropes com clobutinol por risco de efeitos cardíacos graves
Resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda (27) e já está em vigor