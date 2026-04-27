Componente é utilizado na formulação de diversos xaropes antitussígenos comercializados no mercado brasileiroAgência Brasil
Anvisa suspende venda de xaropes com clobutinol por risco de efeitos cardíacos graves
Resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda (27) e já está em vigor
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