Tarcísio e Flávio participaram do evento em Ribeirão Preto (SP) nesta segunda-feira (27) - Redes Sociais / Reprodução

Tarcísio e Flávio participaram do evento em Ribeirão Preto (SP) nesta segunda-feira (27)Redes Sociais / Reprodução

Publicado 27/04/2026 12:33 | Atualizado 27/04/2026 14:25

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (27), que estar ao lado do pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro na abertura da Agrishow 2026 é uma forma de manter "vivo o legado do ex-presidente Jair Bolsonaro". Tarcísio ressaltou que aprendeu muito com o capitão reformado e saudou Flávio como "próximo presidente" do País.



"Flávio, a sua camisa diz muito: orgulho do nosso agro. Você captura como ninguém o sentimento presente no dia de hoje. O agro vem sendo, sim, maltratado, e a gente precisa ter orgulho. Não ter orgulho do agro é ter raiva do sucesso do agro", disse o governador de São Paulo.



Tarcísio e Flávio participaram do evento em Ribeirão Preto (SP) nesta segunda-feira (27). O vice-governador Felício Ramuth (MDB) e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado que pleiteia disputar o Senado pelo Estado na chapa do bolsonarismo, possibilidade mencionada inclusive pelo líder da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion , também compareceram.



Durante o evento, Tarcísio afirmou que percorreria a feira ao lado de quem "herdou os valores" de Jair Bolsonaro e reiterou sua gratidão ao ex-presidente, a quem atribuiu ter "aberto portas". Segundo ele, há "um exército", referindo-se aos presentes na plateia, que "vai fazer a diferença".



O governador também relembrou a edição de 2022 da feira: "Lembro que, em 2022, entrei montado a cavalo na Agrishow com Jair Bolsonaro", disse.



Em seu discurso, Tarcísio fez críticas à esquerda e destacou pautas ligadas ao campo e à propriedade privada: "Aqui em São Paulo não tem carnaval vermelho. Aqui a gente preza pelo direito de propriedade", afirmou. Ele também criticou questionamentos judiciais à regularização fundiária. "Partidos de esquerda questionam a regularização fundiária daqui no STF sem estudar o tema", disse.



O governador destacou ainda resultados da política estadual na área: "Nossa lei de regularização fundiária permitiu regularizar 70% das propriedades", afirmou, acrescentando que o governo está "acabando com a farra da invasão de terra em São Paulo".



Por fim, Tarcísio ressaltou a expectativa em relação às inovações apresentadas na feira: "Vamos ver muita inovação aqui na Agrishow, especialmente em veículos híbridos que abraçam o etanol. Também não podemos deixar de observar o que vem por aí em termos de biocombustíveis", disse.



Ele também criticou diretamente o governo do presidente Luiz Inácio de Lula (PT), mencionando que haverá aumento de carga tributária em abril e que crédito está "cada vez mais caro".



Flávio Bolsonaro diz que Tarcísio será presidente 'um dia'

Flávio Bolsonaro afirmou torcer para que Tarcísio de Freitas, seja presidente da República "um dia".



"Eu não teria alguém melhor aqui em São Paulo para caminhar ao lado, o Tarcísio. Uma pessoa que tem, sim, plena capacidade de ser presidente deste Brasil. E, se Deus quiser, ainda vai ser um dia, Tarcísio, porque o Brasil merece uma pessoa como você comandando também este país", declarou Flávio.



Flávio reafirmou que não esperava ser candidato à Presidência e que esse papel deveria ser de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Você não precisa gostar de Flávio Bolsonaro para querer mudar o País de verdade. Basta gostar de você", disse à plateia.



Flávio fez uma série de acenos aos produtores rurais presentes no evento e criticou as políticas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao setor. "Vocês sabem que o agro está no coração, está aqui na pele da nossa família. A admiração e o respeito que sempre tivemos por esse setor que é tão importante e que, infelizmente, meu amigo Tarcísio, é tratado como lixo pelo atual governo", falou.



O pré-candidato ao Planalto falou que Bolsonaro fez a "maior reforma agrária do Brasil" e que o País "está numa área movediça e o governo está preocupado em pisar e asfixiar o agro". "O agro não pode ser tratado dessa forma, como vilão. O agro não é vilão, o agro é solução para o nosso Brasil. É uma insanidade pisar tanto em um setor como esse", continuou.



O senador afirmou ainda que as pessoas "não vão mais ouvir falar de Lula a partir de 2027, porque ele vai ficar irrelevante" e criticou o volume dos recursos repassados pelo governo ao Moviagrícola. "Onde é que você viu um financiamento agora de R$ 10 bilhões para comprar maquinário só? Ele não entende que é um setor que está altamente endividado. Produtores rurais que sofreram com seca, sofreram com enchente, não têm capacidade de se endividar mais, precisam de linha de crédito para o fluxo de caixa", disse.

Tarcísio e Flávio Bolsonaro combinam tour por SP em maio

"Vamos ter uma série de agendas em conjunto. A gente vai ter um monte de eventos juntos para mostrar que o Brasil tem jeito e tem um grande projeto; e esse projeto é com o Flávio Bolsonaro", falou Tarcísio, ao lado do senador.



O governador paulista ainda disse que, se eleito, Flávio fará uma desoneração, com eliminação da burocracia para a economia: "O Flávio representa esse projeto, um projeto que vai desonerar o setor produtivo, que vai eliminar a burocracia, que vai proporcionar crescimento, que vai proporcionar uma virada de chave", afirmou.



Tarcísio abraçou Flávio, que retribuiu. Os dois passearam pela feira, tiraram fotos com apoiadores e comeram espetinho de carne Flávio comprou um queijo artesanal.



O gesto vem em um momento em que aliados do "zero um" criticam um suposto apoio "tímido" de Tarcísio, além de uma resistência do agro em encampar o senador.