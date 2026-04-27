Vítima estava acompanhada da namorada quando ambos foram abordados Redes Sociais / Reprodução
Morre jovem baleado ao tentar proteger namorada em SP
Vítima tentou recuperar celular levado e foi atingido três vezes
Morre jovem baleado ao tentar proteger namorada em SP
Vítima tentou recuperar celular levado e foi atingido três vezes
CNBB quer mudar data em homenagem a São Carlo Acutis, o 'padroeiro da internet'
Bispos querem tirar comemoração de 12 de outubro para evitar confusão com o dia de Nossa Senhora Aparecida
Vídeo: Cratera se abre em rodovia e deixa uma pessoa morta
Asfalto cedeu na CE-025 por causa das fortes chuvas
Homem ameaça passageiros com espada em aeroporto de SP
Suspeito foi contido pela Polícia Militar com arma de choque em Viracopos; ninguém ficou ferido
Moraes concede prisão domiciliar humanitária a 'Fátima de Tubarão' e mais 17 idosos
Decisão se refere a julgamento do oito de janeiro