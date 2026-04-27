Acidente ocorreu no final do evento, enquanto o público saía do local - Reprodução / Redes sociais

Acidente ocorreu no final do evento, enquanto o público saía do localReprodução / Redes sociais

Publicado 27/04/2026 12:38

Parte de uma arquibancada cedeu, nesta segunda-feira (27), e derrubou diversas pessoas durante um evento de rodeio em Ceilândia, no Distrito Federal. Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a unidades de saúde.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência por volta de 0h37 e mobilizou quatro viaturas para o atendimento. O acidente ocorreu no final do evento, enquanto o público saía do local. Apesar dos feridos, não houve vítimas graves.

A estrutura da arquibancada ficou danificada, e várias pessoas foram atendidas, em um primeiro momento, por brigadistas que atuavam no evento. Após avaliações feitas pelas equipes do CBMDF, duas vítimas que precisavam de cuidados médicos foram levadas pelos bombeiros ao hospital. Uma terceira pessoa foi transportada por uma equipe de bombeiros civis.

A Agrosat, organizadora do evento, informou ao “Metrópoles” que uma das tábuas localizadas no primeiro degrau da estrutura se moveu após um tumulto no local.

"Ressaltamos que todos os eventos são realizados com as devidas vistorias e liberações dos órgãos competentes, garantindo o cumprimento das normas de segurança exigidas. Prestamos atendimento imediato às duas pessoas envolvidas, com atuação de brigadistas e equipe médica presentes no evento. A Agrosat prestará todo o apoio necessário e acompanhará de perto a situação das vítimas."