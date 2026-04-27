Acidente ocorreu no final do evento, enquanto o público saía do localReprodução / Redes sociais
Arquibancada cede durante rodeio no DF e deixa três feridos
Acidente ocorreu no fim do evento; vítimas foram socorridas sem gravidade
Arquibancada cede durante rodeio no DF e deixa três feridos
Acidente ocorreu no fim do evento; vítimas foram socorridas sem gravidade
Tarcísio saúda Flávio Bolsonaro na Agrishow: 'nosso próximo presidente', diz
Governador de SP ressaltou também que aprendeu muito com o pai do pré-candidato
Morre jovem baleado ao tentar proteger namorada em SP
Vítima tentou recuperar celular levado e foi atingido três vezes
CNBB quer mudar data em homenagem a São Carlo Acutis, o 'padroeiro da internet'
Bispos querem tirar comemoração de 12 de outubro para evitar confusão com o dia de Nossa Senhora Aparecida
Vídeo: Cratera se abre em rodovia e deixa uma pessoa morta
Asfalto cedeu na CE-025 por causa das fortes chuvas
Homem ameaça passageiros com espada em aeroporto de SP
Suspeito foi contido pela Polícia Militar com arma de choque em Viracopos; ninguém ficou ferido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.