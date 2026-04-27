Lula não teve participação remota por conta de questões técnicas de transmissão - Ricardo Stuckert / PR

Lula não teve participação remota por conta de questões técnicas de transmissãoRicardo Stuckert / PR

Publicado 27/04/2026 13:43 | Atualizado 27/04/2026 13:56

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desistiu de participar remotamente de dois eventos no interior de São Paulo nesta segunda-feira (27). Segundo o Palácio do Planalto, isso aconteceu por questões técnicas de transmissão, e não por qualquer problema na recuperação do presidente após os procedimentos de saúde realizados na semana passada.

Lula participaria por videoconferência a dois eventos em Andradina e Presidente Prudente, cidades no estado de São Paulo, segundo sua agenda oficial. Os problemas técnicos, que não foram detalhados pelo governo, impediram essa participação.

O chefe do executivo foi submetido na manhã da última sexta-feira (24) a uma cauterização na cabeça para a retirada de um carcinoma basocelular (um tipo de câncer que se origina nas células basais, localizadas na camada mais profunda da epiderme).

Os médicos também fizeram uma infiltração para tratar uma tendinite no polegar da mão direita do presidente. Sobre tal procedimento, a equipe hospitalar disse que a inflamação era pequena e não implicará em nenhuma restrição de movimento.

Os procedimentos foram feitos em São Paulo. O presidente voltou a Brasília no domingo (26). Por recomendação médica, decidiu não ir aos eventos em Andradina e Presidente Prudente.