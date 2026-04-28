Para o ex-governador, a atual taxa de juros atrapalha o setor produtivoDivulgação
Romeu Zema diz que, se eleito, pode reduzir os juros pela metade em até 12 meses
Defesa de corte de gastos e críticas ao governo Lula marcaram discurso na Agrishow
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Redução da jornada vai favorecer o empreendodorismo, diz ministro
Com tempo livre, as pessoas terão autonomia para consumir e empreender
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Na disputa para o Senado, Marília Campos (PT) e Aécio Neves (PSDB) são os mais citados
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