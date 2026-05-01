Haddad, Tebet e Marina chegaram para compor a mesa do evento de 1º de maio do Sindicato dos Metalúrgicos - Montagem com fotos de Agência Brasil

Haddad, Tebet e Marina chegaram para compor a mesa do evento de 1º de maio do Sindicato dos MetalúrgicosMontagem com fotos de Agência Brasil

Publicado 01/05/2026 12:47 | Atualizado 01/05/2026 13:01

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, e as ex-ministras do Planejamento e do Meio Ambiente, Simone Tebet e Marina Silva, ambas cotadas para a candidatura ao Senado por SP participam da mesa do evento de 1º de maio do Sindicato dos Metalúrgicos.

A entidade realiza ato pela democracia e pelos direitos da classe trabalhadora na sede do sindicato, no bairro da Liberdade Dentre as principais pautas do ato está o fim da escala 6x1, com redução da jornada de trabalho, sem redução salarial.

O ato levanta ainda a bandeira contra a pejotização; contra o feminicídio; fortalecimento das negociações coletivas; direito de negociação para os servidores; regulamentação do trabalho em aplicativos; e saúde mental nos locais de trabalho.