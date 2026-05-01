Haddad, Tebet e Marina chegaram para compor a mesa do evento de 1º de maio do Sindicato dos MetalúrgicosMontagem com fotos de Agência Brasil
Haddad, Tebet e Marina participam de evento do 1º de Maio em sindicato de SP
Evento reúne lideranças políticas e trabalhadores com pautas como fim da escala 6x1, direitos trabalhistas e combate à pejotização
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