A discussão em plenário físico, como solicitou Dino, ainda não tem data marcadaRosinei Coutinho / STF
No Supremo, Dino leva a plenário físico discussão sobre venda de imóveis para capitalizar BRB
Corte analisava o acolhimento de Fachin ao pedido do governo do Distrito Federal
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