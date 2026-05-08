Bolsonaro teve, até o momento, 'resposta parcial' ao tratamento aplicadoFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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Em março, o ex-presidente foi internado para tratar de uma pneumonia ocasionada por sintomas similares
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