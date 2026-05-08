Pelo texto de Eduardo Braga, entidades financiadas por instituições estrangeiras cumprirão novas obrigaçõesDivulgação
Líder do MDB no Senado propõe aumentar transparência de ONGs com financiamento estrangeiro
Projeto mira as organizações que, de forma habitual, buscam influenciar a elaboração de leis, atos administrativos ou decisões judiciais
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Ministro do STF afirmou que a Corte não aceitará condutas que caracterizem litigância de má-fé
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AGU pede a Moraes que autorize dados do Coaf para uso da Controladoria
O advogado-geral da União afirmou que a solicitação 'não tem caráter de contestação' e que não representa um 'recurso contra as decisões do relator'
"Agro em Campo" é finalista do maior prêmio do agronegócio
O Agro em Campo foi anunciado entre os finalistas do prêmio +Admirados Jornalistas & Cia do Agronegócio 2026
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