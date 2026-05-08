Senador Ciro Nogueira assinou a nota como um 'um cidadão completamente indignado'Divulgação
Ciro Nogueira diz nas redes sociais que foi vítima de ataque 'maligno' em ano eleitoral
Senador afirmou que operação da Polícia Federal é uma 'tentativa de manchar' sua 'honra pessoal'
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Líder do MDB no Senado propõe aumentar transparência de ONGs com financiamento estrangeiro
Projeto mira as organizações que, de forma habitual, buscam influenciar a elaboração de leis, atos administrativos ou decisões judiciais
Moraes rejeita recursos da Defensoria e pede alegações finais no caso contra Tagliaferro
Ministro do STF afirmou que a Corte não aceitará condutas que caracterizem litigância de má-fé
No Supremo, Dino leva a plenário físico discussão sobre venda de imóveis para capitalizar BRB
Corte analisava o acolhimento de Fachin ao pedido do governo do Distrito Federal
Inmet emite alertas amarelo e laranja para chuvas intensas e vendaval em 24 estados
Confira a lista das regiões que devem ser afetadas
AGU pede a Moraes que autorize dados do Coaf para uso da Controladoria
O advogado-geral da União afirmou que a solicitação 'não tem caráter de contestação' e que não representa um 'recurso contra as decisões do relator'
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