Jair Bolsonaro terá pena reduzida em 7 anos e cumprirá regime fechado por apenas dois anos e quatro mesesAFP
"O Senado deu um passo importante para recolocar o Brasil no caminho da serenidade institucional. Chegou a hora de virar essa página, pacificar o País e permitir que o Brasil siga em frente sem o peso de disputas políticas intermináveis", escreveu Flávio Bolsonaro em suas redes sociais.
A declaração é simbólica, porque vem em um momento em que alguns parlamentares oposicionistas seguem defendendo a dosimetria como um primeiro passo para um projeto de anistia.
Partidos de oposição, incluindo Flávio Bolsonaro, pediam uma anistia total, ou seja, a extinção das penas dos condenados pelo 8 de Janeiro. Sem acordo, essas siglas, juntamente com o Centrão, construíram um projeto de dosimetria, para reduzir o tempo das condenações. O projeto foi aprovado pelo Congresso em dezembro. Em 8 de janeiro, Lula vetou o texto integralmente, mas, na semana passada, deputados e senadores derrubaram o veto. Como Lula não o promulgou, a tarefa coube ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
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