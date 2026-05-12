Lula acusa Eduardo Bolsonaro de estar tramando golpes contra o Brasil durante sua estadia nos EUAMarcelo Camargo/Agência Brasil
Lula chama Eduardo Bolsonaro de 'fujão' e critica ações do governo anterior na pandemia
Presidente discursou durante cerimônia de sanção da lei que cria o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19
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