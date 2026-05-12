Cury mencionou aumento de 148% no índice de suicídio entre crianças e jovens de 10 a 19 anosLima Andruška, Wikipedia / Reprodução
Pré-candidato do Avante, Augusto Cury diz que 'radicalização tornou nação ansiosa'
Psiquiatra também citou indicadores sociais que, segundo ele, demonstram gravidade do momento vivido pelo País
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