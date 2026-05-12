Intensa massa de ar polar que derrubou as temperaturas em diversas regiões do BrasilPaulo Pinto/Agência Brasil
Massa de ar polar perde força, mas nova frente fria deve atingir o Brasil no fim de semana
Além da nova queda nas temperaturas, há previsão de aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em capitais
Massa de ar polar perde força, mas nova frente fria deve atingir o Brasil no fim de semana
Além da nova queda nas temperaturas, há previsão de aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em capitais
Pré-candidato do Avante, Augusto Cury diz que 'radicalização tornou nação ansiosa'
Psiquiatra também citou indicadores sociais que, segundo ele, demonstram gravidade do momento vivido pelo País
Motta diz que Congresso irá ao STF defender 'aplicabilidade' da Lei da Dosimetria
Moraes suspendeu a norma no sábado (9)
Ministério da Saúde lança primeira versão digital da Caderneta Brasileira da Gestante
Novo documento também traz todos os passos da gravidez
Grupo é resgatado após se perder em trilha de Fortaleza
Cinco pessoas, incluindo uma criança de 4 anos, foram localizadas pela Polícia Militar em área de mata fechada
Corregedoria prende quatro policiais por extorsão de R$ 1 mi contra sequestrador da mãe de Robinho
Investigação aponta cobrança de propina milionária e ameaças
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.