Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PLArquivo / Agência Brasil
Valdemar Costa Neto é condenado a indenizar PT por dizer que partido organizou os atos golpistas do 8/1
Presidente do PL terá de pagar R$ 20 mil por danos morais
Valdemar Costa Neto é condenado a indenizar PT por dizer que partido organizou os atos golpistas do 8/1
Presidente do PL terá de pagar R$ 20 mil por danos morais
Lula: 'Sem articulação com Judiciário, combate ao crime continuará com falha muito grave'
Presidente negou que o governo federal pretenda ocupar o espaço dos governadores com a medida
Combate ao crime organizado: veja como funcionará programa que mira chefes e estrutura financeira de facções
Iniciativa visa articula investimentos, inteligência e a ação coordenada entre União, Estados e municípios
Massa de ar polar perde força, mas nova frente fria deve atingir o Brasil no fim de semana
Além da nova queda nas temperaturas, há previsão de aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em capitais
Pré-candidato do Avante, Augusto Cury diz que 'radicalização tornou nação ansiosa'
Psiquiatra também citou indicadores sociais que, segundo ele, demonstram gravidade do momento vivido pelo País
Motta diz que Congresso irá ao STF defender 'aplicabilidade' da Lei da Dosimetria
Moraes suspendeu a norma no sábado (9)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.