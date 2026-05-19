Mensagens e áudios mostram Daniel Vorcaro e o Deputado Federal Mário Frias (PL-SP) conversando sobre filme 'Dark Horse' - Wikipedia e Redes Sociais / Reprodução

Mensagens e áudios mostram Daniel Vorcaro e o Deputado Federal Mário Frias (PL-SP) conversando sobre filme 'Dark Horse'Wikipedia e Redes Sociais / Reprodução

Publicado 19/05/2026 20:32

Rio - Um novo áudio divulgado pelo site 'The Intercept Brasil' revela conversas entre o deputado federal Mário Frias (PL-SP) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sobre investimentos ao filme "Dark Horse", que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. A conversa foi registrada pelo aplicativo WhatsApp no dia 11 de dezembro de 2024.

Às 18h24, Frias diz: "Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente e vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?". Em seguida, Vorcaro responde: ''Eu estou em uma ligação te chamo em seguida”. Frias replica falando ''Blz'' (beleza) e, às 19h06, os dois se falam por ligação de voz durante cerca de dois minutos.

Após a exposição dos áudios de Flávio Bolsonaro com o banqueiro, Frias disse que Vorcaro não havia concedido "um único centavo" para o filme.

Horas depois, porém, o parlamentar emitiu outra nota e disse que havia "uma diferença de interpretação sobre a origem formal do investimento". Ele também destacou que Vorcaro e o Banco Master não haviam aparecido como investidores, desmentindo áudios e mensagens vazadas entre o banqueiro e Flávio Bolsonar o. O material ainda indica que o ex-secretário especial de Cultura de Jair Bolsonaro atuava, também produtor-executivo da obra.

Ainda de acordo com o 'Intercept', no dia 15 de dezembro de 2024, Frias enviou uma captura de tela ao banqueiro que exibe uma troca de mensagens entre ele e o diretor do filme, Cyrus Nowrasteh, que fala sobre negociações prévias sobre o filme.



Na conversa, Cyrus fala que conversará com o ator e protagonista Jim Caviezel sobre o projeto para avisá-lo sobre o valor do cachê e se ele poderia ler o roteiro. Em seguida, Frias respondeu que o Jim seria "imortalizado pelo papel".

Encontro com Flávio

Segundo o portal de notícias, as gravações aconteceram menos de uma hora antes do encontro entre Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no dia 11 de dezembro de 2024, na casa do banqueiro em Brasília.

A reunião foi organizada pelo fundador e sócio do Portal Leo Dias, Thiago Miranda, para tratar do financiamento do filme. Neste dia, Flávio participava de uma reunião na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Ele saiu por volta de 17h30, no horário em que havia sido marcado o encontro, e só voltou às 18h. Ou seja, indicando que sua participação tenha sido de forma remota.



