Secretária de Mário Frias disse que o parlamentar está 'em missão internacional' sem previsão de retornoMarcello Casal JrAgência Brasil
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