Helicóptero ficou completamente destruído após queda - Divulgação / CBMSC

Helicóptero ficou completamente destruído após quedaDivulgação / CBMSC

Publicado 21/05/2026 11:55 | Atualizado 21/05/2026 12:43

Um homem morreu após a queda de um helicóptero, na manhã desta quinta-feira (21), na cidade de Pomerode, em Santa Catarina. A vítima era o piloto e único ocupante da aeronave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda do helicóptero modelo Robinson R44, fabricado em 2009, aconteceu por volta das 8h30. As equipes encontraram o local do acidente, em área de difícil acesso, depois de sobrevoar a região e identificar uma torre de alta tensão danificada. A aeronave foi localizada caída a 400 metros da estrutura.

O helicóptero pegou fogo logo após bater contra o solo e ficou completamente destruído. A vítima morreu no local, carbonizada, e seu óbito só foi constatado pelos bombeiros após o combate às chamas. A área do acidente foi isolada pelo Corpo de Bombeiros.

O piloto foi identificado como Hans Ulrich Frank, de 73 anos, segundo a NSC TV. O Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) indica que a aeronave, de matrícula PR-MPL, pertencia a ele desde julho de 2014.



Ainda de acordo com o RAB, o helicóptero estava com o Certificado de Aeronavegabilidade vencido desde agosto de 2024, ou seja, não deveria voar. O documento comprova que aeronaves estão em condições de operar com segurança e cumprem os regulamentos da aviação civil brasileira, e é de porte obrigatório.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) afirmou que enviou peritos ao local do acidente para coletar dados. O órgão será responsável por investigar o ocorrido.

"Durante a Ação Inicial, realizada logo após o evento, investigadores qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes. Nessa etapa, reúnem-se elementos que subsidiarão as fases posteriores da investigação, as quais têm por finalidade identificar possíveis fatores contribuintes e, quando aplicável, permitir a emissão de Recomendações de Segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências."