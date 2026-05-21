Será o primeiro encontro de Trump com Flávio Bolsonaro na condição de pré-candidato à PresidênciaReprodução/GloboNews
Se concretizada, a conversa será realizada pouco mais de um mês após Trump receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Seria a primeira vez que Flávio se encontra oficialmente com Trump como pré-candidato. O senador tem mantido viagens regulares aos Estados Unidos desde dezembro, quando anunciou a intenção de concorrer à Presidência, incluindo uma participação no Conservative Political Action Conference (CPAC), um dos maiores eventos conservadores do mundo, em março.
Na ocasião, Flávio disse que o Brasil é a solução para reduzir a dependência dos Estados Unidos da China por minerais críticos e afirmou que Lula é antiamericano. O presidenciável tem usado as viagens aos Estados Unidos também para visitar o irmão Eduardo Bolsonaro.
Flávio também já viajou a países como Israel, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Catar.
Perguntado se ele ou o irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pediram a conversa, Flávio respondeu em inglês: "No, I didn't ask anything. Nobody asked". A frase, dita a jornalistas no Congresso, pode ser traduzida como: "Não, não pedi nada. Ninguém pediu". Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde o ano passado.
Ao continuar sendo questionado sobre o tema, Flávio continuou falando em inglês: "I'm speaking like this because Lula cannot understand what I'm talking about". Traduzindo, seria: "Estou falando assim, porque Lula não consegue entender o que estou dizendo".
O senador também disse que cabe aos Estados Unidos informarem se a reunião ocorrerá: "Tem que perguntar para a Casa Branca".
Perguntado quais serão os próximos passos de sua campanha, Flávio respondeu: "Um dia de cada vez". Na semana passada, foram divulgadas conversas entre o senador e o dono do Master, Daniel Vorcaro.
O líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto (PL-PB), negou que o PL estuda trocar o nome de Flávio na disputa pela Presidência: "É especulação".
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