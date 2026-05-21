Parlamentares pedem que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faça a leitura da instauração da CPMIWaldemir Barreto / Agência Senado
Parlamentares pedem que Alcolumbre abra CPMI do Master
Deputados afirmam que há que há base regimental para instalar a comissão
Parlamentares pedem que Alcolumbre abra CPMI do Master
Deputados afirmam que há que há base regimental para instalar a comissão
Tarcísio lidera disputa pelo governo de SP em todos os cenários, aponta Paraná Pesquisas
Levantamento indica vantagem do governador sobre Haddad no primeiro e segundo turnos
Flávio Bolsonaro foi convidado por Trump para visitar a Casa Branca
Pré-candidato ainda não bateu o martelo sobre a viagem, mas é provável que ela ocorra na próxima semana
STF forma maioria para tornar réus acusados de obstruir caso Marielle
Falta Cármen Lúcia, que pode votar em plenário virtual até sexta-feira
Apesar de valores baixos, operação contra Deolane Bezerra foi baseada em dados do Coaf
Investigação aponta cerca de R$ 27 milhões sem origem identificada nas contas da influenciadora
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.