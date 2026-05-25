Argentino enviou mensagens racistas em aplicativo - Reprodução / Redes sociais

Argentino enviou mensagens racistas em aplicativoReprodução / Redes sociais

Publicado 25/05/2026 09:33

Um turista argentino foi preso, na tarde deste domingo (24), após praticar racismo contra uma criança, em Tiradentes, Minas Gerais. Ele fez comentários racistas sobre o menino em mensagens trocadas por aplicativo.



O caso aconteceu durante um passeio de Maria Fumaça, iniciado na cidade de São João del-Rei. Em uma das mensagens, o homem, de 63 anos, escreveu que o menino, de 7 anos, “é negrinho, mas muito lindinho” e que poderia levá-lo “como escravo”. Além das mensagens discriminatórias, o turista também tirou fotografias da criança e compartilhou no aplicativo.



Uma passageira que estava no trem avisou à mãe do menino sobre a situação. O argentino foi confrontado e, em seguida, desbloqueou o celular e mostrou o conteúdo racista. A mãe fotografou a tela para registrar as mensagens.



Após a revelação do conteúdo, populares e funcionários do trem contiveram o homem em um compartimento até a chegada da Polícia Militar. O argentino foi preso em flagrante e seu celular apreendido.



Em nota, a VLI, operadora do serviço de trem turístico, repudiou o caso e afirmou que está à disposição das autoridades para colaborar com a investigação.



“A VLI lamenta profundamente o episódio provocado por um passageiro, na manhã deste domingo, no trem turístico operado pela companhia. A VLI repudia o racismo e qualquer forma de discriminação. Tão logo a equipe local foi informada sobre o ato cometido pelo turista, acionou a polícia, que compareceu ao local e efetuou a prisão do acusado. A companhia permanece à disposição das autoridades para contribuir com a investigação do episódio.”

A Polícia Civil investiga o caso.