Em nota, a Aspen Pharma frisou que a decisão está restrita ao lote P0019875 - Divulgação

Em nota, a Aspen Pharma frisou que a decisão está restrita ao lote P0019875Divulgação

Publicado 25/05/2026 08:59

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta segunda-feira (25), o recolhimento voluntário de um lote do medicamento Aldomet, da Aspen Pharma, usado no tratamento da hipertensão arterial. A decisão ocorreu após o fabricante identificar um erro na embalagem que poderia levar os pacientes a tomarem metade da dose necessária.

De acordo com a Agência, o problema está no lote P0019875 do medicamento. As caixas que deveriam ter comprimidos de 500 mg continham, por engano, cartelas de 250 mg. Além do recolhimento, também foi determinado pela agência a suspensão de comercialização, uso e distribuição do lote.

“Blisters da apresentação de 250 mg foram inseridos inadvertidamente em cartuchos correspondentes à apresentação de 500 mg”, afirma o texto publicado no Diário Oficial.

O risco é que pacientes que utilizam o medicamento acabem consumindo apenas metade da dose prescrita, o que pode levar a episódios de descontrole hipertensivo e comprometer o tratamento.

Aos consumidores que adquiriram o medicamento do lote, a recomendação é interromper o uso e procurar orientação médica ou farmacêutica para substituir o produto por uma versão correta do remédio.



A Anvisa não informou se houve relatos de problemas relacionados ao erro, nem quantas unidades foram distribuídas.

Em nota, a Aspen Pharma frisou que a decisão está restrita ao lote P0019875.



"Baseada em princípios de transparência e conformidade regulatória, a Aspen Pharma informa que comunicou à ANVISA o recolhimento voluntário de um lote específico (PO019875, validade: dezembro de 2026) do medicamento ALDOMET, motivado por desvio detectado em processo de fabricação do respectivo lote, tendo ainda realizado a imediata notificação da cadeia de distribuição, de forma a interromper a comercialização daquele lote e assegurar o cumprimento da regulamentação pertinente.

Vale destacar que esta ação de recolhimento está restrita ao lote acima descrito, permanecendo todos os demais lotes do medicamento adequados para comercialização por distribuidores e farmácias e uso pelos pacientes.



Caso haja qualquer necessidade de esclarecimento em relação a esta ação de recolhimento, a empresa coloca à disposição o seu Serviço de Atendimento ao Consumidor, através do 0800 026 2395 ou do e-mail sac@br.aspenpharma.com."