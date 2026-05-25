Caso é investigado pela Polícia CivilDivulgação / PCAL
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Suspeito fugiu do local e é considerado foragido
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