Caso é investigado pela Polícia Civil - Divulgação / PCAL

Caso é investigado pela Polícia CivilDivulgação / PCAL

Publicado 25/05/2026 10:16

Uma criança, de 11 anos, morreu, neste domingo (24), após ser arremessada em uma piscina durante uma brincadeira em um balneário no município de Anadia, no interior de Alagoas. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a irmã da vítima, um adolescente participava de uma brincadeira de jogar pessoas na água quando pegou a menina e a atirou na piscina. A vítima teria demonstrado medo e chegou a se agarrar à irmã para não ser jogada na água. Mesmo assim, ela foi arremessada.

Poucos instantes depois, a criança passou mal e ficou desacordada. A vítima foi socorrida e levada a uma unidade de saúde da região, mas chegou ao hospital já sem vida.

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o laudo do Instituto Médico Legal para determinar a causa da morte. Ao saber da morte da menina, o adolescente fugiu do local e é considerado foragido.