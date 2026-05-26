Alckmin disse que o Brasil não precisa ter dois integrantes da família Bolsonaro trabalhando contra o paísReprodução / Youtube
Ele conversou com jornalistas depois de visitar uma concessionária de carros elétricos na capital federal para conhecer o modelo de carro que entraria no novo programa de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas.
"Em relação à visita do pré-candidato nos Estados Unidos, vou explicar. Nós já tínhamos um da família trabalhando contra o Brasil. Não precisamos ter dois trabalhando contra", afirmou.
Trump deve realizar exames médicos e odontológicos preventivos nesta terça-feira. Entre os compromissos listados na agenda oficial do republicano não consta um possível encontro com Flávio Bolsonaro.
O senador do PL embarcou para os EUA no domingo, 24, com o objetivo de se encontrar com o presidente norte-americano. Ele informou ao Senado que ficaria fora do Brasil até quinta-feira, 28.
A equipe do senador não divulgou detalhes da agenda dele durante a viagem nem quando ele deve se encontrar com Trump. A Casa Branca, por sua vez, não se manifestou sobre o encontro e eventual convite.
Na semana passada, Flávio Bolsonaro afirmou que não foi ele quem pediu o encontro. "No, I didnt ask anything", disse o senador em inglês ao ser questionado sobre a possível viagem.
Esse pode ser o primeiro encontro de Flávio Bolsonaro oficialmente como pré-candidato à Presidência com Trump. O senador tem mantido viagens regulares aos EUA desde dezembro, quando anunciou a intenção de concorrer ao Planalto, incluindo participação na Conservative Political Action Conference (CPAC), um dos maiores eventos conservadores do mundo, em março.
"Esse programa são R$ 30 bilhões. Hoje saiu a medida provisória, vale por 120 dias, e teve uma enorme procura, enorme procura. As pessoas, os taxistas e os motoristas de aplicativo, já podem se cadastrar, entrar na elegibilidade para o sistema, e os juros caem praticamente a metade", afirmou Alckmin.
Segundo ele, as mulheres terão ainda mais redução na taxa de juros dos financiamentos porque o governo quer estimular que elas ganhem espaço no setor.
"A gente quer estimular que mais mulheres venham participar como motoristas de aplicativo ou taxista. Então, é um estímulo importante. O prazo de pagamento são uns 70 meses e a procura está enorme, vai ser um grande sucesso", completou o vice-presidente da República.
"Na realidade, isso não tem relação especificamente com eleição. Há uma tendência mundial de redução de jornada de trabalho, eu fui constituinte em 1988 e a jornada veio para 44 horas, estamos falando de 38 anos depois. Há uma tendência mundial de ter uma redução de jornada", afirmou.
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que reduz de 44 para 40 horas semanais da jornada de trabalho teve seu relatório lido na segunda, mas a votação foi adiada por conta de um pedido de vistas. Alckmin elogiou o texto, que prevê uma transição menor, de 44 para 42 horas, chegando às 40 horas apenas em 2027.
"Eu acho que é uma medida correta e que foi feito um bom entendimento. Nós vamos implantar metade, duas horas agora, e redução de outras duas daqui um ano. Eu acho que é um bom entendimento", completou o vice-presidente.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.