Senador Renan Calheiros lembrou que o BRB não publica balanço desde janeiro - Andressa Anholete/Agência Senado

Senador Renan Calheiros lembrou que o BRB não publica balanço desde janeiroAndressa Anholete/Agência Senado

Publicado 26/05/2026 13:59

Brasília - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 26, um requerimento para convocar o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, a explicar as operações do banco público com o Master. Segundo o presidente do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), a intenção é ouvir Nelson Antônio na próxima terça-feira, dia 2.

Inicialmente, o requerimento era para convidar o presidente do BRB, mas foi transformado em convocação, em que há obrigação de comparecimento.

"Desde janeiro, o BRB não publica balanço. Nessa lógica, ele não vem nunca depor na comissão. Vou transformar o requerimento de convite em convocação. Vamos convocá-lo para terça-feira", disse Calheiros, durante sessão da comissão.

A comissão tem um grupo de trabalho para supervisionar as investigações sobre as fraudes do Master.