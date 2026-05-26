Bruna estava com amigos na lancha - Divulgação/GBMAR

Bruna estava com amigos na lancha Divulgação/GBMAR

Publicado 26/05/2026 15:21 | Atualizado 26/05/2026 18:29

A jovem que ficou três dias desaparecida após um passeio de moto aquática em Ilhabela foi resgatada, nesta terça-feira (26), por pescadores nas proximidades da Ilha de Búzios, entre 5 e 10 milhas náuticas da costa.

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e a Marinha do Brasil, após o resgate, a vítima foi transportada pela equipe do Corpo de Bombeiros até o flutuante da balsa de Ilhabela e encaminhada por viatura ao Hospital Municipal de Ilhabela para atendimento médico. Os familiares já foram comunicados e estão a caminho da unidade.

Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, tinha saído com o namorado, Dheoge Pereira Bernardino, de 28, para um passeio de moto aquática no domingo (24). O rapaz segue desaparecido. A moto aquática utilizada foi encontrada na segunda pelos bombeiros.

Os dois faziam um passeio na Praia de Ponta das Canas, por volta das 16h, e não retornaram ao ponto de origem. Eles estavam em uma confraternização com amigos em uma lancha.

À noite, os amigos do casal iniciaram buscas, posteriormente com apoio de pescadores, dos bombeiros e da Marinha. Os amigos mantiveram contato com as autoridades durante a madrugada.

Segundo relato dos envolvidos nas buscas, o celular de um dos desaparecidos permaneceu no interior da moto aquática, mas a baixa carga da bateria dificultou tentativas de rastreamento e contato.