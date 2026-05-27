Mulher foi resgatada em operação com helicópteroDivulgação / CBMMG
Momento do resgate da vítima (mulher de 41 anos, desaparecida) pela equipe da aeronave Arcanjo.#bombeirosmg pic.twitter.com/kWyz4Fx0t1— Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) May 26, 2026
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Mulher foi resgatada em operação com helicópteroDivulgação / CBMMG
Momento do resgate da vítima (mulher de 41 anos, desaparecida) pela equipe da aeronave Arcanjo.#bombeirosmg pic.twitter.com/kWyz4Fx0t1— Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) May 26, 2026
Câmara dos Deputados aprova PEC que reduz a jornada de trabalho
Texto reduz a diminui a carga de 44 para 40 horas semanais em até 14 meses, sem perda salarial. Proposta segue agora para o Senado
Deputado defende fim da escala 6x1 para que trabalhadores façam mais sexo
Durante o parlamentar também comparou o atual modelo de jornada à escravidão
Plataforma inteligente vai simplificar acesso a informações da União
Informa BR vai fazer varredura em fontes oficiais usando IA
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