Mulher foi resgatada em operação com helicóptero - Divulgação / CBMMG

Mulher foi resgatada em operação com helicópteroDivulgação / CBMMG

Publicado 27/05/2026 10:17

Uma mulher de 41 anos foi resgatada com vida, nesta terça-feira (26), após ter sido jogada em um penhasco pelo ex-marido, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, ela também sofreu um estupro. O homem confessou a tentativa de feminicídio.

Momento do resgate da vítima (mulher de 41 anos, desaparecida) pela equipe da aeronave Arcanjo.#bombeirosmg pic.twitter.com/kWyz4Fx0t1 — Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) May 26, 2026

O caso aconteceu no Parque Estadual do Rola Moça, em uma região conhecida como Mirante Morro dos Veados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher caiu de uma altura de aproximadamente 50 metros, e ficou presa à vegetação do local por cerca de 24 horas.

O salvamento ocorreu na manhã de terça-feira, no segundo dia da operação conjunta do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A vítima foi retirada do local por um helicóptero dos bombeiros e seguiu para o Hospital João XXIII, na capital mineira. Ela estava consciente e sem sinal de fraturas, apresentando somente um ferimento no pé e escoriações leves, como "ralados" nas costas.

A vítima foi identificada como Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza. Ela estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (25), depois de sair para trabalhar. Segundo a Polícia Civil, a mulher já havia solicitado uma medida protetiva de urgência contra o ex-marido na última quinta-feira (21).

A Polícia Militar localizou e prendeu o autor do crime, Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, na tarde de terça-feira, na cidade de Várzea da Palma. De acordo com a corporação, ele viajou até o município do interior de Minas após a tentativa de feminicídio.

Durante a abordagem dos agentes, o homem confessou o crime. Ele disse que levou a ex-mulher em seu carro até a Serra do Rola Moça e, portando um canivete, obrigou-a a caminhar até a borda do precipício de onde foi empurrada. Ele relatou, ainda, que observou que a vítima tinha sobrevivido e tentou descer ao local, mas desistiu devido às dificuldades do terreno.

Segundo a PM, objetos encontrados no carro de Silvanildo reforçam que o crime foi premeditado. Os militares localizaram, no interior do veículo, materiais como facas, o canivete utilizado para ameaçar a vítima, diversas roupas e um celular embalado em papel alumínio (técnica para tentar dificultar o rastreamento do aparelho por GPS).



Silvanildo Amâncio de Araújo foi preso em flagrante por estupro e tentativa de feminicídio. A Polícia Civil investiga o caso.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci