O ministro Wellington Dias fez, ainda, defesa do fim da 6x1 - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Wellington Dias fez, ainda, defesa do fim da 6x1Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 27/05/2026 10:56





Dias foi o entrevistado desta quarta-feira do programa "Bom Dia, Ministro", da EBC. O ministro iniciou sua fala se referindo



"Foi feio, tanto que [ele] veio a público se desculpar", afirmou o ministro na entrevista desta quarta. "O presidente Lula inovou as novas regras, por exemplo, são estimuladoras do emprego", declarou o ministro.



"De 2023 para cá, esse novo modelo estimulador do emprego, 5,1 milhões famílias saíram da pobreza. Saíram do Bolsa Família porque saíram da pobreza", afirmou Dias.



O ministro explicou como os beneficiários do Bolsa Família continuam recebendo os pagamentos mesmo com a carteira assinada e como a saída do programa se dá.



"Com as novas regras, neste mês de maio temos 7,1 milhões de famílias que estão trabalhando com carteira assinada e recebem o Bolsa Família. A gente mede a renda. Se a família está trabalhando, ganha o salário mínimo, mas tem 6 ou 7 pessoas, medimos a renda e vemos que ela não saiu da pobreza. Então ela recebe o Bolsa Família cheio e o salário. Quando essa renda se eleva e ultrapassa a linha da pobreza, ainda assim, para estimular o emprego, ela fica por 12 meses recebendo metade do Bolsa Família mais o salário", disse.



Segundo o ministro, há 5,9 milhões de pessoas do Bolsa Família "que têm um pequeno negócio, um salão de beleza ou mercadinho". "Muita gente que estava no Bolsa Família e agora é empregador. Cerca de 1,3 milhão de pessoas são empregadas hoje de uma empresária, principalmente mulheres, que era um dia desses do Bolsa Família", declarou.



O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social apresentou dados do Caged e do Cadastro Único que, quando cruzados, mostram que 90% das novas vagas de emprego no Brasil são de pessoas beneficiárias do Bolsa Família.



"No Brasil, nesse crescimento de 5,3 milhões de empregos, sabe quem está indo atrás dos empregos? O povo do Bolsa Família. Cerca de 90% das vagas de empregos novos no Brasil são do nosso povo. Então que história é essa de que o povo não quer trabalhar?", declarou.



Wellington Dias falou que o Bolsa Família "colocou mais de 6 milhões nas classes C, B e A". "É isso que Lula quer, um país com uma grande classe média", afirmou. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse nesta quarta-feira, 27, que atualmente 7,1 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família e trabalham ao mesmo tempo. Este e outros dados, segundo o ministro, mostram que as novas regras do programa são "estimuladoras do emprego".Dias foi o entrevistado desta quarta-feira do programa "Bom Dia, Ministro", da EBC. O ministro iniciou sua fala se referindo a uma declaração do apresentador Luciano Huck no último fim de semana sobre o Bolsa Família. Na oportunidade, em evento do Esfera no Guarujá, Huck disse "não há estímulo" para a saída do Bolsa Família e que algumas pessoas ficariam "ad eternum" no programa."Foi feio, tanto que [ele] veio a público se desculpar", afirmou o ministro na entrevista desta quarta. "O presidente Lula inovou as novas regras, por exemplo, são estimuladoras do emprego", declarou o ministro."De 2023 para cá, esse novo modelo estimulador do emprego, 5,1 milhões famílias saíram da pobreza. Saíram do Bolsa Família porque saíram da pobreza", afirmou Dias.O ministro explicou como os beneficiários do Bolsa Família continuam recebendo os pagamentos mesmo com a carteira assinada e como a saída do programa se dá."Com as novas regras, neste mês de maio temos 7,1 milhões de famílias que estão trabalhando com carteira assinada e recebem o Bolsa Família. A gente mede a renda. Se a família está trabalhando, ganha o salário mínimo, mas tem 6 ou 7 pessoas, medimos a renda e vemos que ela não saiu da pobreza. Então ela recebe o Bolsa Família cheio e o salário. Quando essa renda se eleva e ultrapassa a linha da pobreza, ainda assim, para estimular o emprego, ela fica por 12 meses recebendo metade do Bolsa Família mais o salário", disse.Segundo o ministro, há 5,9 milhões de pessoas do Bolsa Família "que têm um pequeno negócio, um salão de beleza ou mercadinho". "Muita gente que estava no Bolsa Família e agora é empregador. Cerca de 1,3 milhão de pessoas são empregadas hoje de uma empresária, principalmente mulheres, que era um dia desses do Bolsa Família", declarou.O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social apresentou dados do Caged e do Cadastro Único que, quando cruzados, mostram que 90% das novas vagas de emprego no Brasil são de pessoas beneficiárias do Bolsa Família."No Brasil, nesse crescimento de 5,3 milhões de empregos, sabe quem está indo atrás dos empregos? O povo do Bolsa Família. Cerca de 90% das vagas de empregos novos no Brasil são do nosso povo. Então que história é essa de que o povo não quer trabalhar?", declarou.Wellington Dias falou que o Bolsa Família "colocou mais de 6 milhões nas classes C, B e A". "É isso que Lula quer, um país com uma grande classe média", afirmou.

Impacto do fim da escala 6x1

Wellington Dias disse que o fim da escala de trabalho 6x1 "vai ter um impacto positivo" no mercado de trabalho, garantindo mais "qualidade de vida, empregabilidade e mais oportunidades de trabalho".



"Vai ter impacto positivo. Muita gente não abre mão de ter o sábado e domingo com a família, ir ao culto, à igreja, à balada. As pessoas querem um padrão de vida que dois terços da população já alcançou. Hoje 66% dos trabalhadores brasileiros já têm uma escala de 5x2. Com a escala 5x2 vamos garantir qualidade de vida maior, empregabilidade maior e mais oportunidades de trabalho", afirmou.



A proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 voltará a ser discutida na comissão especial da Câmara nesta quarta-feira.