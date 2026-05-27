Caso foi registrado como roubo no 14º Distrito Policial, de PinheirosReprodução / Google Street View
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