Marcos Mendes afirmou que o Brasil é um país onde prevalecem os interesses privados - X (antigo Twitter)/Reprodução

Marcos Mendes afirmou que o Brasil é um país onde prevalecem os interesses privadosX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 27/05/2026 11:44

São Paulo - Para o economista e pesquisador associado do Insper Marcos Mendes, o Brasil tem dificuldade em andar para a frente e a pauta que está sendo discutida no Congresso Nacional hoje é "Brasil de marcha à ré".

O especialista participou nesta quarta-feira, 27, do primeiro dia do "Brasil Adiante", projeto do Estadão que vai reunir, até agosto, especialistas e lideranças da sociedade civil que vão discutir e apontar propostas práticas para os principais problemas do País.

"Vou fazer uma pequena provocação. Nosso debate aqui chama Brasil Adiante e a pauta que está sendo discutida hoje no Congresso é o Brasil de marcha à ré. Estão discutindo hoje a escala 6x1 sendo compensada por um aumento do limite para inclusão do MEI. Isso demonstra a dificuldade de andar para frente", afirmou o economista.

Para Mendes, essa dificuldade ocorre porque o Brasil acabou constituindo uma sociedade de "baixa coesão social", na qual, no trato do interesse público, prevalecem os interesses privados. "Então, cada um vai pegar o seu pedaço, se proteger e ganhar a sua parte. Isso destrói a criação de valor público, a preservação do interesse coletivo", disse.

De acordo com o economista, o próximo governo deveria ter, pelo menos, três prioridades a serem pautadas já no dia 1 do mandato: uma mudança na indexação dos benefícios previdenciários assistenciais, desvinculação de receita e despesa, além de uma forte reforma da Previdência. Para isso, entretanto, é necessário que esse novo líder repense as relações entre Executivo e o Congresso.

"O único caminho é, no primeiro dia do governo, fazer um pacote amplo de medidas de reformas fiscais, de reformas de produtividade, colocar isso no Congresso, que ficará na defensiva, sem tempo para negociar emendas", afirmou Mendes.