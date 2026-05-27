Marcos Mendes afirmou que o Brasil é um país onde prevalecem os interesses privadosX (antigo Twitter)/Reprodução
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Economista Marcos Mendes defende a adoção de um pacote amplo de medidas de reformas fiscais e de produtividade
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