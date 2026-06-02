Medida atinge enalapril fabricado pela Hipolabor Farmacêutica - Divulgação / Hipolabor

Medida atinge enalapril fabricado pela Hipolabor FarmacêuticaDivulgação / Hipolabor

Publicado 02/06/2026 09:23 | Atualizado 02/06/2026 12:05

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de nove lotes (veja lista abaixo) do medicamento Maleato de enalapril de 20 mg fabricados pela Hipolabor Farmacêutica. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (2). O remédio é utilizado para o tratamento de hipertensão arterial.

A medida suspende a venda, a distribuição e o uso do produto. A determinação foi motivada por um pedido da própria empresa fabricante do medicamento.

Segundo informações enviadas pela farmacêutica à Anvisa, os lotes afetados possuem um erro na embalagem secundária. Apesar de constar na caixa que o remédio é composto por 10 mg da substância, a concentração correta corresponde ao dobro - 20 mg. De acordo com o órgão, a inconsistência textual configura um desvio de qualidade.

A Hipolabor afirmou, em nota, que o medicamento é destinado ao uso hospitalar e que não há risco para os pacientes.



"A Hipolabor informa que o medicamento não é vendido em farmácias e os referidos lotes foram recolhidos voluntariamente pela empresa. Não há risco de superdosagem para os pacientes; o que houve foi uma inconsistência no texto impresso na embalagem secundária."

Veja os lotes atingidos pela decisão:

- 0062/26M

- 0063/26M

- 0064/26M

- 0088/26M

- 0089/26M

- 0358/26M

- 0415/26M

- 0506/26M

- 0507/26M