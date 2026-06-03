Polícia Militar foi acionada - Divulgação / Polícia Militar

Polícia Militar foi acionadaDivulgação / Polícia Militar

Publicado 03/06/2026 11:04

Uma mulher, de 52 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio, nesta terça-feira (2), pelo companheiro, de 34, após uma briga do casal em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava se preparando para dormir quando começou a discutir. Em meio à briga, o homem sugeriu que o relacionamento deveria terminar. Quando a mulher concordou, ele ficou com raiva, pegou um frasco de álcool e começou a jogar o líquido nela e pelo cômodo da casa, ameaçando atear fogo em tudo.

A vítima se escondeu no banheiro, onde gritou por ajuda. Um vizinho ouviu os pedidos de socorro e pulou o muro da casa. Ao chegar ao local, viu o homem com um isqueiro e o convenceu a ir para a rua. A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito fugiu.

A mulher contou aos agentes que mantinha um relacionamento com o suspeito havia cerca de um ano e que, em 2025, chegou a solicitar uma medida protetiva. No entanto, decidiu retirar o pedido e dar mais uma chance ao companheiro. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apura o caso.