'Resgate' de aparelho celular durou menos de um minuto - Reprodução / Redes sociais

'Resgate' de aparelho celular durou menos de um minutoReprodução / Redes sociais

Publicado 07/06/2026 09:30 | Atualizado 07/06/2026 13:13

Um turista se jogou nas águas das Cataratas do Iguaçu para tentar recuperar um celular que havia deixado cair, neste sábado (6), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O momento foi registrado por visitantes do local.



O caso aconteceu quando o homem estava em uma passarela. Em imagens que circulam na internet, é possível observar que ele pula a grade de proteção da estrutura e fica pendurado. Em seguida, desce até o rio, se abaixa e recupera o aparelho. Depois do "resgate", ele se apoia novamente na grade e retorna à passarela. A ação dura menos de um minuto.



A façanha causou uma grande agitação entre os visitantes do parque, que pararam para ver a cena. O turista que pulou na água não teve a identidade revelada.

De acordo com Urbia+Cataratas, administradora do local, bombeiros civis intervieram assim que tiveram conhecimento da situação e retiraram o homem do parque. A empresa disse, em nota, que os visitantes recebem orientações de segurança durante o passeio, e ressaltou que é proibido pular as grades de proteção.

"É expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para a realização de fotografias ou para a tentativa de recuperação de objetos. A concessionária mantém uma equipe de bombeiros civis que realiza o monitoramento constante das trilhas e da passarela de acesso à Garganta do Diabo. Em casos de perda de pertences que venham a cair no rio ou nas encostas, a equipe de bombeiros poderá ser acionada para avaliar a possibilidade de resgate, de forma imediata ou em momento posterior, conforme as condições de segurança. O trabalho é realizado de forma integrada entre bombeiros, equipes de segurança e, quando necessário, com o apoio da Polícia Militar", declarou a concessionária.



