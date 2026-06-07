'Resgate' de aparelho celular durou menos de um minutoReprodução / Redes sociais

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Um turista se jogou nas águas das Cataratas do Iguaçu para tentar recuperar um celular que havia deixado cair, neste sábado (6), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O momento foi registrado por visitantes do local.
O caso aconteceu quando o homem estava em uma passarela. Em imagens que circulam na internet, é possível observar que ele pula a grade de proteção da estrutura e fica pendurado. Em seguida, desce até o rio, se abaixa e recupera o aparelho. Depois do "resgate", ele se apoia novamente na grade e retorna à passarela. A ação dura menos de um minuto.
A façanha causou uma grande agitação entre os visitantes do parque, que pararam para ver a cena. O turista que pulou na água não teve a identidade revelada.
De acordo com Urbia+Cataratas, administradora do local, bombeiros civis intervieram assim que tiveram conhecimento da situação e retiraram o homem do parque. A empresa disse, em nota, que os visitantes recebem orientações de segurança durante o passeio, e ressaltou que é proibido pular as grades de proteção.
"É expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para a realização de fotografias ou para a tentativa de recuperação de objetos. A concessionária mantém uma equipe de bombeiros civis que realiza o monitoramento constante das trilhas e da passarela de acesso à Garganta do Diabo. Em casos de perda de pertences que venham a cair no rio ou nas encostas, a equipe de bombeiros poderá ser acionada para avaliar a possibilidade de resgate, de forma imediata ou em momento posterior, conforme as condições de segurança. O trabalho é realizado de forma integrada entre bombeiros, equipes de segurança e, quando necessário, com o apoio da Polícia Militar", declarou a concessionária.