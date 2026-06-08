Fachin disse que a tentativa de golpe em janeiro de 2023 colocou o STF no centro do debate políticoCarlos Alves Moura
Fachin diz que Judiciário sofre pressões, sanções unilaterais e constrangimento indevidos
Declarações foram dadas durante a conferência de abertura do VI Congresso Brasileiro de Direito e Políticas Públicas, que ocorre em São Paulo
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PT realiza encontro com evangélicos e deve divulgar carta com diretrizes partidárias
Primeira-dama participou do evento ao lado da deputada Benedita da Silva, da senadora Eliziane Gama e do deputado Pastor Henrique Vieira
Ministério da Saúde suspende preventivamente vacina contra a dengue do Butantan
Pasta recomendou que haja um acompanhamento das pessoas imunizadas nas últimas três semanas para identificar se houve reações nesse grupo
Flávio Bolsonaro volta a defender ação dos Estados Unidos sobre PCC e evita desgaste com Pix
Em evento pensado para o público feminino, o senador mencionou a possibilidade de escolher uma mulher como vice e teceu críticas ao STF
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Até o fim do ano, o calendário nacional reserva mais seis datas comemorativas
Nunes Marques suspende pesquisa da AtlasIntel que aponta queda de Flávio Bolsonaro
Ministro entendeu que há 'suspeitas de indução ao eleitor' nas perguntas formuladas pelo instituto
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