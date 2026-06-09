Pollon ainda pode recorrer à CCJ para contestar a decisãoZeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Conselho de Ética aprova suspensão de deputado que ofendeu Hugo Motta
Parlamentar ficará afastado do cargo por dois meses
Motta descarta votar regulamentação da IA nesta semana e condiciona a alinhamento com Senado
Presidente da Câmara diz que relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) ainda está em elaboração
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Caiado diz que definição de candidato a vice ficará para o período das convenções partidárias
Segundo ex-governador, processo de formação das chapas será feito entre 20 de julho e 5 de agosto
Ministro dos Transportes afirma que fará acordo com caminhoneiros sobre revisão da escala de trabalho
Santoro ressalta que categoria possui legislação própria e que os profissionais não devem ser afetados diretamente pelas mudanças em discussão no Congresso
Veja o que se sabe sobre a suspensão temporária da vacina contra a dengue do Butantan
Entre 500 mil pessoas que receberam a dose, apenas 42 apresentaram reações
Moraes autoriza que general Paulo Sérgio, condenado na trama golpista, se inscreva no Enem 2026
Provas estão previstas para ocorrer nos dias 8 e 15 de novembro