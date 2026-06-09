Anteriormente, Motta teria dito que apresentação aconteceria nesta terça-feira diante de comissão especial - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Anteriormente, Motta teria dito que apresentação aconteceria nesta terça-feira diante de comissão especialFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 09/06/2026 16:23

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), descartou nesta terça-feira, 9, que a votação do projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial (IA) ocorra nesta semana.

Segundo Motta, o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) ainda está em elaboração e também depende de um diálogo com o Senado, para onde a proposta deverá retornar caso seja alterada pelos deputados.

"Estamos tentando construir, a priori não será votado nesta semana, porque tem que ver como vai ficar o relatório. Tem essa questão do trancamento da pauta também e tem a conversa com o Senado, a gente está vendo como vai ficar", declarou o parlamentar a jornalistas na chegada da reunião de líderes da Câmara para definir a pauta da semana.

Anteriormente, Motta havia dito que o relatório seria apresentado nesta terça na comissão especial que analisa a matéria e seria votada ainda em junho. Entretanto, Aguinaldo defende que o texto seja acordado com os senadores, para evitar que a tramitação fique travada na Casa Alta.