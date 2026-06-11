Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 8 milhões nesta quinta-feira
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
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Moraes autoriza que Flávio, netas e nora visitem Bolsonaro
Encontro está marcado para sábado, 13, das 11h às 13h
Empresas de Deolane movimentaram mais de R$ 140 milhões em dois anos, aponta MPSP
Influenciadora é suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC)
Ministério Público do Ceará paga R$ 44 mil em diárias para promotores irem à Copa do Mundo
Valor corresponde ao ressarcimento com alimentação, hospedagem e locomoção
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Ministro disse que despesas devem levar em conta o impacto econômico
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