Caso é investigado como homicídio doloso pelo 73º Distrito Policial (DP) do Jaçanã - Reprodução / Google Street View

Caso é investigado como homicídio doloso pelo 73º Distrito Policial (DP) do JaçanãReprodução / Google Street View

Publicado 11/06/2026 10:36

Um jovem identificado como José Maria Silva de Souza, de 23 anos, foi estrangulado e morto pelo ex-companheiro, Edson Ribeiro dos Santos, na noite desta quarta-feira (10), no Jaçanã, Zona Norte de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito ligou para a prima e confessou o crime. Em seguida, ele fugiu. Familiares encontraram a vítima morta em uma residência na Travessa Baixa Grande. A motivação do crime ainda permanece desconhecida.

Edson teria chamado José para ajudá-lo em uma mudança. No local, o jovem acabou estrangulado e morto. Ao ligar para a prima e confessar o crime, Edson chorava e afirmou ter sido "afrontado e ofendido" pela vítima.

O corpo de José foi encontrado por familiares no local do crime, com marcas no pescoço. O caso é investigado como homicídio doloso pelo 73º Distrito Policial (DP) do Jaçanã.