Caso é investigado como homicídio doloso pelo 73º Distrito Policial (DP) do JaçanãReprodução / Google Street View
Jovem é estrangulado e morto por ex-companheiro na Zona Norte de SP
Suspeito confessou o crime à prima por telefone e fugiu
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Inmet prevê pancadas de chuva em todas as regiões do país
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Menino de 3 anos fica preso ao sofá após usar supercola e mobiliza bombeiros
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