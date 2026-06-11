Segundo a corporação, a criança está bem - Reprodução / Corpo de Bombeiros

Segundo a corporação, a criança está bemReprodução / Corpo de Bombeiros

Publicado 11/06/2026 09:23 | Atualizado 11/06/2026 09:35

Uma criança de três anos colou o próprio corpo no sofá de casa, nesta quarta-feira (10), no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e ajudou o menino.

O acidente ocorreu por volta das 8h15, quando o garoto pegou uma embalagem de supercola, espalhou uma grande quantidade do produto no sofá da sala e se sentou sobre a substância. Com isso, ele acabou ficando preso ao móvel.

A família tentou desgrudar a criança do sofá, mas não conseguiu. Em seguida, acionou o Corpo de Bombeiros, que realizou a remoção cortando parte do móvel. Após o resgate, os pais ficaram responsáveis por levar o menino a uma unidade de saúde para avaliação médica.

Segundo a corporação, a criança está bem.