Corpo foi encontrado em via pública, com ferimentos na cabeçaDivulgação / PCSP

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Uma briga por causa do desaparecimento de uma panela velha, na última quarta-feira (10), resultou na morte de um homem identificado como Nilton Dias Naganuma, no centro de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A Polícia Civil prendeu dois criminosos em flagrante.
O corpo de Nilton foi encontrado em via pública, com ferimentos na cabeça. Outra vítima também acabou agredida e sofreu lesões no rosto. Os agressores acabaram identificados horas após os crimes. Durante os depoimentos, eles apresentaram versões conflitantes sobre as agressões, mas um deles confessou ter participado do ataque.
A corporação informou que o crime foi motivado pelo desaparecimento de uma panela velha. Os dois responderão por homicídio qualificado e lesão corporal e permaneceram à disposição da Justiça.