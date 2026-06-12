Corpo foi encontrado em via pública, com ferimentos na cabeça - Divulgação / PCSP

Corpo foi encontrado em via pública, com ferimentos na cabeçaDivulgação / PCSP

Publicado 12/06/2026 09:14 | Atualizado 12/06/2026 13:18

Uma briga por causa do desaparecimento de uma panela velha, na última quarta-feira (10), resultou na morte de um homem identificado como Nilton Dias Naganuma, no centro de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A Polícia Civil prendeu dois criminosos em flagrante.

O corpo de Nilton foi encontrado em via pública, com ferimentos na cabeça. Outra vítima também acabou agredida e sofreu lesões no rosto. Os agressores acabaram identificados horas após os crimes. Durante os depoimentos, eles apresentaram versões conflitantes sobre as agressões, mas um deles confessou ter participado do ataque.

A corporação informou que o crime foi motivado pelo desaparecimento de uma panela velha. Os dois responderão por homicídio qualificado e lesão corporal e permaneceram à disposição da Justiça.