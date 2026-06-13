Influenciador Vovô Anésio - Reprodução /Instagram

Influenciador Vovô Anésio Reprodução /Instagram

Publicado 13/06/2026 10:11

Rio - Morreu neste sábado (13), aos 88 anos, Anésio Fiori, conhecido nas redes sociais como Vovô Anésio. A informação foi confirmada pela família por meio de uma publicação no perfil oficial do influenciador.

Influenciador Vovô Anésio morre aos 88 anos Reprodução /Instagram

No comunicado, familiares lamentaram a perda e destacaram o legado deixado por Anésio. "Hoje nos despedimos de alguém que deixou marcas de amor, sabedoria e bondade por onde passou. Seu sorriso, seus ensinamentos e seu carinho permanecerão vivos em cada lembrança, em cada história compartilhada e em cada coração que teve o privilégio de conhecê-lo", diz a nota.Vovô Anésio conquistou milhões de seguidores nas redes sociais ao lado do neto, o influenciador Caio Fiori Dias. Os vídeos da dupla viralizaram pela espontaneidade e pelo bom humor, reunindo mais de 6 milhões de seguidores apenas no TikTok.Na sexta-feira (12), Caio havia informado que o avô estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Segundo ele, Anésio passou mal em casa e recebeu atendimento de emergência. "Chegando lá, foi observado uma parada cardiorrespiratória, assim foram feitas as manobras necessárias para reanimá-lo. Foi feita a intubação, a sedação e, mantendo ele estável, nós logo encaminhamos ele para o hospital em Araraquara", relatou o neto em vídeo publicado nas redes sociais.Esta não foi a primeira internação recente do influenciador. Em março deste ano, Vovô Anésio passou alguns dias na UTI após sofrer um acidente doméstico. Na ocasião, a família agradeceu o apoio dos fãs durante a recuperação. "Foram dias difíceis, de muita preocupação, mas também de muita fé. Queremos agradecer de coração a todos que oraram, enviaram mensagens e torceram pela recuperação dele", declarou a família à época.Na despedida publicada neste sábado, os familiares também agradeceram as manifestações de carinho recebidas após a notícia da morte. "Neste momento de dor, agradecemos por todas as mensagens de carinho, orações e apoio recebidas. Que Deus o receba em Sua infinita misericórdia e conceda conforto a toda a nossa família", escreveram.A homenagem foi encerrada com uma última mensagem ao influenciador: "Descanse em paz, Vovô Anésio. Sua presença fará falta, mas seu amor será eterno em nossas vidas."