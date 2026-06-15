Agentes não revelaram a causa do acidente. - Divulgação / CBMMG

Agentes não revelaram a causa do acidente.Divulgação / CBMMG

Publicado 15/06/2026 08:08

Um acidente envolvendo dois carros, neste domingo (14), deixou um morto e cinco feridos na rodovia MGC-135, na altura do km 166, em Januária, na Região Norte de Minas Gerais. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a colisão envolveu um Volkswagen Gol e um Chevrolet Classic. Os feridos são três homens e duas mulheres. Os agentes não revelaram a causa do acidente.

No local, os militares encontraram algumas vítimas fora dos veículos. Duas ambulâncias do Samu foram acionadas para prestar atendimento e encaminhar os feridos para atendimento médico.

A Polícia Militar também compareceu ao local e permaneceu responsável pela ocorrência até a chegada da perícia da Polícia Civil.