Agentes não revelaram a causa do acidente.Divulgação / CBMMG
Acidente entre carros deixa um morto e cinco feridos em MG
Colisão envolveu um Volkswagen Gol e um Chevrolet Classic
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Segundo o governo, trechos barrados poderiam gerar obrigações financeiras sem previsão de custeio para estados e municípios
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Investigações prosseguem para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades
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